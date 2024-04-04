«Томскнефть» приглашает на работу слесарей и инженеров-химиков

4 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: АО «Томскнефть» ВНК

В АО «Томскнефть» ВНК открыты несколько вакансий. Компании требуются:

слесарь-ремонтник;

электрогазосварщик;

трубопроводчик линейный;

оператор обезвоживающей и обессоливающей установки;

слесарь по ремонту технологических установок;

оператор товарный;

лаборант химического анализа;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Уточняется, что у соискателя обязательно должно быть удостоверение по профессии и опыт работы не менее года. Для электрогазосварщика желателен аттестат НАКС (Национальное агентство контроля сварки).

График работы: вахтовый метод 30/30, пункты сбора в городах Стрежевой, Тара, Томск (дорога до пункта сбора не оплачивается). Скользящий график 4/4.

Дополнительная информация по телефонам: 8(38259) 6-96-81, 6-95-33, резюме на tn_personal@tomskneft.ru (в теме письма указывать фамилию, город проживания, профессию).

Кроме того, компании требуются инженеры-химики. Наличие высшего образования по направлению «Химия», «Химическая технология», а также опыт работы с нефтью и нефтепродуктами не менее 2 лет — обязательны.

Работа предполагается вахтовым методом 30/30. Пункты сбора находятся в городах Томск, Стрежевой и Тара. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (38259) 6-83-83, 6-33-35. Резюме необходимо присылать на tn_personal@tomskneft.ru.

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