Томичей приглашают на театральную читку под живую этническую музыку

4 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 6 апреля, в Первом музее славянской мифологии пройдет театральная читка под живую этническую музыку. Мероприятие приурочено ко Дню русской народной сказки.

Как сообщают организаторы, от исследовательницы фольклора и народных традиций Елены Поданёвой гости узнают зачем Василиса Прекрасная и Иван-царевич отправляются на «тот свет», почему мачехи в сказках злые, кто такая Баба Яга и почему на самом деле она добрый персонаж.

За музыкальное сопровождение отвечают Виталий Нехорошев и Иван Кхан. Они наполнят пространство музея звуками этнических барабанов, ханга, трещоток, калимбы, шумовой перкуссии и других самобытных инструментов.



Начало в 17.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов — 750 рублей.



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