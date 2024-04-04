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Томичей приглашают на театральную читку под живую этническую музыку

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, сказки новости интересное томск куда сходить Томичей приглашают на театральную читку под живую этническую музыку

В субботу, 6 апреля, в Первом музее славянской мифологии пройдет театральная читка под живую этническую музыку. Мероприятие приурочено ко Дню русской народной сказки.

Как сообщают организаторы, от исследовательницы фольклора и народных традиций Елены Поданёвой гости узнают зачем Василиса Прекрасная и Иван-царевич отправляются на «тот свет», почему мачехи в сказках злые, кто такая Баба Яга и почему на самом деле она добрый персонаж.

За музыкальное сопровождение отвечают Виталий Нехорошев и Иван Кхан. Они наполнят пространство музея звуками этнических барабанов, ханга, трещоток, калимбы, шумовой перкуссии и других самобытных инструментов.

Начало в 17.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов — 750 рублей.

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