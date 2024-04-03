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Жители домов на десяти улицах Томска остались без воды из-за аварии

ЖКХ, Томские новости, отключение воды вырубили воду когда дадут график отключения интересные новости Томска Жители домов на десяти улицах Томска остались без воды из-за аварии

Сегодня, 3 апреля, в Томске в ряде домов Кировского района Томска отключили воду в связи с аварийными работами на водопроводных сетях.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 13.30 до 21.00 и коснется домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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