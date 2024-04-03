Жители домов на десяти улицах Томска остались без воды из-за аварии

3 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 3 апреля, в Томске в ряде домов Кировского района Томска отключили воду в связи с аварийными работами на водопроводных сетях.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 13.30 до 21.00 и коснется домов, расположенных по адресам:

Автомоторный пер, 3, 3 стр.5, 3 стр.6, 7, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 25Б, 30;

Березовая ул, 1, 1 стр.5, 2/1;

Березовая улица, 8, 8Б, 8 стр.6, 10, 10а, 12, 12а, 14;

Залоговая ул, 1, 4, 6а, 6в, 13, 15, 19, 21, 26, 28, 31, 32 стр.2, 33а, 37, 42, 43, 43а, 44, 44в, 45, 47 стр.1, 49, 56, 62, 66, 72;

Мичурина ул, 112 стр.1, 97а стр.1, 98, 99а, 99а стр.1, 102, 104, 106, 107, 108, 108 стр.1, 110, 110 стр.1, 114;

Парковая ул, 25;

Томск-Северный МПС ул, 1, 2, 2а, 2а стр.1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10. 10/1, 11, 12;

Торговая ул, 1а, 2, 4Б, 6, 6 стр.8, 8;

Ягодная ул, 5;

Цветочная ул, 2,3,5.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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