Томичам покажут «Картины ускользающего мира» с портретами гейш и видами Фудзиямы

3 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский областной художественный музей

В четверг, 18 апреля, в Томском областном художественном музее откроется выставка «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики». В экспозицию вошли более 60 ксилографий со сценами из жизни горожан, портретами гейш, актеров театра кабуки и изображениями птиц и цветов, сообщают организаторы.

«„Картинами ускользающего мира» называют графику эпохи Эдо (XVII — пер. пол. XIX вв.). Заимствованное из философии дзэн-буддизма понятие подчеркивает эфемерность исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным в быстро утекающей реке времени. Цветная гравюра не имела аналогов в странах Дальнего Востока. В Японии же была необычайно популярна: ею украшали интерьеры домов, использовали в качестве афиш для театральных постановок, рекламы чайных домов и «веселых» кварталов», — говорится в аннотации к экспозиции.

На выставке томичи увидят работы из знаменитых серий «36 видов Фудзи» Кацусики Хокусая, «53 станции Токайдо» Андо Хиросигэ, «Альбом птиц и цветов» Коно Байрэя и «Комические виды знаменитых мест в Эдо» Утагавы Хирокагэ. Всего экспозиция состоит из 63 ксилографий и подробных информационных стендов с описанием особенностей каждого жанра.

«Это печатные подлинники, выполненные посредством ксилографии. Некоторые из них были созданы в первой половине XIX века», — рассказали «Томскому Обзору» в художественном музее.

Экспозиция будет работать до 23 июня по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов: 250 — 350 рублей.

Кацусика Хокусай. «Победный ветер. Ясный день» или «Красная Фудзи». Из серии «Тридцать шесть видов Фудзи». Цветная ксилография.1830-31. Фото: Томский областной художественный музей

Кацусика Хокусай. Волны в открытом море у побережья Канагава. Из серии «Тридцать шесть видов Фудзи».Цветная ксилография. 1830-1831. Фото: Томский областной художественный музей

Утамаро Китагава. Красавица. Цветная ксилография. Год создания доски — конец XVIII века. Фото: Томский областной художественный музей

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