У Кировского района Томска новый глава

2 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Главой администрации Кировского района Томска стала Галина Ахметшина, ранее исполнявшая обязанности заместителя в части экономического блока. Назначение накануне подписал мэр Томска Дмитрий Махиня, уточняет пресс-служба мэрии.

Галина Ахметшина окончила ТГАСУ с красным дипломом по направлению «экономика строительства». В 1999 году пришла работать специалистом 1 категории отдела ЖКХ и благоустройства в Объединенную администрацию Кировского и Советского округов.

Затем продолжила работу в администрации Октябрьского района в жилищно-коммунальном отделе. С 2013 года вернулась в администрацию Кировского района начальником отдела по работе с ТОС. С 2017 года работала заместителем главы администрации Кировского района Томска.

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