Томский Underground отметит 20-летие серией ярких концертов

2 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В этом году томский джаз-клуб Underground отмечает своё двадцатилетие. Томичей ждет серия концертов от специально подобранных к юбилею музыкантов. Праздничные мероприятия стартуют в апреле с выступлений легендарного Фрэнка МакКомба (США) и Wolf Mail (Австралия).

«У нас по-прежнему есть возможность радовать томичей яркими концертами. На этот сезон мы приготовили ряд замечательных событий, приуроченных к нашему юбилею и начинаем уже в апреле!», — отметил основатель Underground Олег Усенко.

Первый праздничный концерт состоится в воскресенье, 21 апреля. Перед томичами выступит Фрэнк МакКомба — артист из мировой музыкальной элиты, успевший поработать с такими мировыми звездами, как Prince, Stevie Wonder, Marcus Miller, Chaka Khan, Will Smith, George Duke, The Roots и многими другими. В этот день со сцены будет звучать симбиоз R&B, соула и джаза.

Второй концерт в рамках 20-летия Underground пройдет 25 апреля. На этот раз клуб подготовил подарок для любителей блюза — Wolf Mail — один из самых ярких представителей современной блюзовой сцены. Музыкант, чьи хиты не раз возглавляли музыкальные чарты.

Концерты пройдут по адресу: ул. К. Маркса, 23а. Подробности можно узнать на сайте джаз-клуба.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».