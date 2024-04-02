18+
18+
РЕКЛАМА

Дело о порче земли навозом рассмотрит суд в Томской области — прокуратура

Судебные дела, Томские новости, уголовные дела арестовали задержали нарушения экологическая катастрофа Дело о порче земли навозом рассмотрит суд в Томской области — прокуратура

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о загрязнении почвы в отношении 37-летнего местного жителя, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По версии следствия, в период с мая по октябрь 2022 года главный агроном крупного животноводческого предприятия нарушил правила обращения с отходами животноводства, что привело к загрязнению плодородного слоя почвы на пяти земельных участках в окрестностях поселка Рассвет. Площадь загрязнения превысила 1,2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Кроме того, как считает следствие, агроном ненадлежащим образом обращался с биологическими веществами при их хранении и использовании.

Размер причиненного окружающей среде вреда превысил 5 млрд рублей.

Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), дело направили мировому судье Томского судебного района Томской области для рассмотрения по существу.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Томской области сообщает, что фигурант дела занимал должность начальника участка «Поля орошения», главного агронома отдела растениеводства свинокомплекса «Томский», который входит в группу «Сибагро».

По версии следствия, загрязненные земельные участки стало невозможно использовать по назначению без рекультивации.

Ведомство информировало, что ущерб не погашен, в ходе следствия наложен арест на имущество компании на общую сумму более 6 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Областные депутаты приняли новый закон о премиях в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры

2 апреля 2024
Томские новости

Появление мурала памяти известного томского блогера Александра Сакалова откладывается

26 марта 2024
Томские новости

«Ростелеком» расширил магистральный канал связи в Томской области

12 марта 2024
Томские новости

Томичей приглашают погадать на заборе, поводить козу и сжечь чучело зимы

15 марта 2024
Томские новости

Депутаты Томской облдумы продлили срок получения бесплатных земельных участков для семей с детьми-инвалидами

6 марта 2024
Томские новости

Следы на снегу выдали скрывающегося от пристава алиментщика в Томской области

28 марта 2024
Томские новости

Краеведы и архитекторы из городов Сибири обсудят сохранение исторического наследия на очередном «Лекционе»

12 марта 2024
Томские новости

Музыка чисел. Что увидят томичи на выставке личных вещей Эдисона Денисова

22 марта 2024