Дело о порче земли навозом рассмотрит суд в Томской области — прокуратура

2 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о загрязнении почвы в отношении 37-летнего местного жителя, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По версии следствия, в период с мая по октябрь 2022 года главный агроном крупного животноводческого предприятия нарушил правила обращения с отходами животноводства, что привело к загрязнению плодородного слоя почвы на пяти земельных участках в окрестностях поселка Рассвет. Площадь загрязнения превысила 1,2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Кроме того, как считает следствие, агроном ненадлежащим образом обращался с биологическими веществами при их хранении и использовании.

Размер причиненного окружающей среде вреда превысил 5 млрд рублей.

Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), дело направили мировому судье Томского судебного района Томской области для рассмотрения по существу.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Томской области сообщает, что фигурант дела занимал должность начальника участка «Поля орошения», главного агронома отдела растениеводства свинокомплекса «Томский», который входит в группу «Сибагро».

По версии следствия, загрязненные земельные участки стало невозможно использовать по назначению без рекультивации.

Ведомство информировало, что ущерб не погашен, в ходе следствия наложен арест на имущество компании на общую сумму более 6 млрд рублей.

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