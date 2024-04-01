Томичей приглашают на моноспектакль о легендах свердловского рок-клуба

1 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 12 апреля, в томском областном Доме искусств состоится встреча с участником свердловского рок-клуба Максом Ильиным (группа «Собаки КаЧалова»).

Как уточняют организаторы, гостей ждет мультимедийная концертная программа. Томичи узнают, что делал Дэвид Боуи на свердловском вокзале, почему Виктор Цой играл сидя на столе, как называли «Наутилус» в кулуарах рок-клуба, почему лидеров «Агаты Кристи» не возьмут в музыкальное училище и многое другое.

Встреча пройдёт в формате моно-спектакля/акустического концерта. Макс будет играть, петь, разговаривать, рассказывать и показывать много архивных материалов, а также привезёт с собой свою книгу «Глядя на дым».

«Людей, которых я упоминаю, вы привыкли видеть улыбающимися, а я их всё время видел из-за кулис. Это живые люди со своими проблемами, обидами. И мне хотелось показать их «живизну», — говорит о грядущем мероприятии Макс Ильин.

Встреча пройдет в пятницу, 12 апреля, в томском Доме искусств на ул. Шишкова, 10. Вход свободный.

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