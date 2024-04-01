Томичи собрали почти 50% необходимой суммы на издание второй части романа «Погром»

1 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина из архива издания

Томское независимое издательство «Макушин Медиа» собрало уже 126 500 рублей на издание второй части исторического романа Сергея Мальцева «Погром» на платформе Planeta.ru.

До следующего важного этапа в 50% осталось всего 23 500 рублей, сообщают организаторы.

По словам продюсера издательства Василины Фаткулиной, за почти месяц краудфандинговой кампании собрано 42% от необходимой суммы. Средства пойдут на верстку и печать тиража второй части романа.

«Мы благодарны всем, кто нам помогает в этой кампании — от тех, кто вносит пожертвования до тех, кто распространяет информацию о сборе. Мы очень рады, что у нас только друзей! Сейчас нам стоит поднажать, чтобы собрать необходимую сумму. Но хорошая новость в том, что даже при 50% сбора кампания считается успешной и книга будет издана!», — рассказала Василина.

Уточняется, что при сборе в 50% от необходимой суммы будет напечатан ограниченный тираж второй части. Количество книжек будет зависеть от стоимости услуг и бумаги к началу мая.

Напомним, первая часть дебютного исторического романа томского журналиста и краеведа Сергея Мальцева «Погром», вышла в издательстве «Макушин Медиа» весной 2022-го. Роман посвящен трагическим событиям 1905 года в Томске. Погром, случившийся тогда в университетском городе в Сибири, стал одним из самых жестоких в череде подобных событий, охвативших Российскую империю. Каждая из глав романа — отдельный месяц 1905-го. Главный герой произведения, еврейский мальчик Наум приезжает в Томск к своему брату и становится свидетелем и участником ужасных событий.

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