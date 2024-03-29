В Томске зацвела «Снежная королева», которая немного пахнет кошкой

29 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Ботсад ТГУ

В холодной субтропической оранжерее Ботанического сада Томского государственного университета зацвела гималайская орхидея — целогина гребенчатая, также известная как «Снежная королева».

Как сообщает пресс-служба вуза, в природе цветок встречается на деревьях и скалах на высоте 1 500–2 600 метров над уровнем моря в прохладных и влажных районах восточных Гималаев и Вьетнама.

«Существует предположение, что именно эта орхидея дала название городу Курсеонг в округе Дарджилинг — на языке коренных жителей лепча это означало „Земля белых орхидей“, потому что каждую весну окрестные долины покрывались яркими белоснежными цветками», — уточняют в пресс-службе.

Эта эпифитная орхидея начинает цвести до таяния снега, из-за чего жители скандинавских стран прозвали ее «Снежной королевой». Болгары предпочитают называть ее «ангельской орхидеей» — она напоминает цвет одежды ангелов. Китайцы и японцы поэтично называют целогину гребенчатую «орхидеей Северного леса».

Растение имеет необычный аромат, который изменяется в течение дня и усиливается к вечеру. По словам сотрудников Ботсада, он напоминает благоухание гиацинта и сирени с легким оттенком запаха кошки.

Полюбоваться на «Снежную королеву» томичи смогут на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00, либо по четвергам на экскурсии в составе организованной группы (только по предварительной записи).

Стоимость билетов: взрослый — 300 рублей, льготный — 200 рублей.

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