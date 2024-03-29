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Томская область хочет построить две посадочные площадки для БПЛА близ районных аэропортов

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Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области объявил электронный аукцион на право разработки проекта и строительства двух посадочных площадок для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Предполагается построить две площадки в городе Кедровый и селе Каргасок, где есть действующие районные аэропорты. Подрядчику предстоит выполнить работы по инженерным изысканиям, разработке проектной, рабочей документации и строительству посадочных площадок, обеспечивающих прием, обслуживание и выпуск беспилотных воздушных судов в Томской области. Все работы должны быть завершены к декабрю 2024 года.

Помимо самих площадок, необходимо построить рулежные дорожки, перроны, системы коммуникаций, модульное здание для управления процессами и хранения оборудования, а также ограждение. Отдельно подчеркивается, что светосигнальное оборудование предусматривать не нужно, поскольку полеты будут проводиться днем в простых метеоусловиях.

Начальная (максимальная) цена контракта — 269,7 млн рублей. Проект финансируется из областного бюджета. Заявки принимаются до 5 апреля, итоги будут подведены 7 апреля.

Ранее сообща‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌​‌​​‌‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌​‌​‌​‌‌‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​лось, что Томская область рассчитывает на новые производства и восстановление аэропортов в рамках нацпроекта по БПЛА. В сентябре 2023 года работавший тогда заместителем губернатора региона Андрей Антонов сообщал о наличии договоренностей с Росавиацией и правительством РФ о восстановлении трех региональных аэропортов, а также локализации производств беспилотников в рамках нового нацпроекта «Развитие беспилотной авиации».

В частности, было определено три населенных пункта — Каргасок, Кедровый и Парабель. Предполагалось, что по соглашению с Росавиацией будут модернизированы муниципальные аэропорты, чтобы совершать пилотируемые и гибридные полеты — груз массой более 1 тонны будет доставляться до аэропортов обычной авиацией, а затем с новых посадочных площадок до труднодоступных пунктов беспилотниками. В первую очередь, как считают власти региона, это позволит решить проблему доставки лекарств.

Также сообщалось, что Томская область стала одним из пяти регионов РФ, где пройдет эксперимент по использованию БПЛА для доставки грузов, сельского хозяйства и контроля за важными объектами. Во время проведения трехлетнего эксперимента в регионе будут действовать экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем.

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