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Ледоход на Томи в Томске ожидается в середине апреля

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В Томске с 12 по 18 апреля ожидается ледоход на Томи. Сейчас на реке проводятся ледорезные работы. Ситуацию осложняют образовавшиеся двухметровые торосы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам специалистов, в этом году паводок будет проходить с большой скоростью движения льда, что может способствовать образованию заторов и подтоплению пойменных мест.

— Вода будет выталкивать на берег льдины, на которые могут заходить любопытные жители региона. Но во время ледохода может произойти резкое повышение уровня воды, после чего льдина вместе с находящимися на ней людьми начнёт удаляться от берега. Ни в коем случае нельзя прыгать с льдины, чтобы приплыть к берегу. Нужно переместиться на её середину, просигнализировать об опасности, например, с помощью мобильного телефона и дожидаться спасателей, — рассказал начальник областного департамента защиты населения и территории Сергей Лукин.

Отмечается, что с 1 апреля на улицах города будет идти трансляция о том, как подготовиться к возможному подтоплению.

Напомним, в 2023 году ледоход на Томи начался 24 апреля. В границах Томской области река полностью вскрылась 28 апреля.

Смотреть на ледоход в Томске 2023 года>>

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