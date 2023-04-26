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Ледоход-2023 в Томске

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Сегодня днем, 26 апреля, ледоход на Томи добрался до Томска.

Голова ледохода пересекла границу Томской области еще 24 апреля вечером и некоторое время оставалась в районе села Батурино. По сообщению обладминистрации, были небольшие заторы выше протоки Светлой и в районе Басандайского острова. К обеду 26 апреля голова ледохода достигла Томска. Сейчас в районе Лагерного сада Томь практически очистилась, движение льда можно наблюдать в районе речного вокзала.

Фото: Серафима Кузина

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