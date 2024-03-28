Следы на снегу выдали скрывающегося от пристава алиментщика в Томской области

28 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томской области алиментщик пытался скрыться от судебного пристава, но был найден по следам на снегу, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Житель села Красный Яр Кривошеинского района задолжал выплаты за алименты, за что был приговорен к обязательным работам. Однако он не явился к месту их отбывания. За это нарушение гражданина необходимо было привлечь к административной ответственности. Более того, у судебных приставов возникли все основания для привлечения алиментщика и по уголовной статье. Для этого должника необходимо было доставить в отделение судебных приставов.

Сотрудник прибыл на место жительство неплательщика, но там ему не открыли двери. Находившийся за ними мужчина уточнил, что не знает, где хозяин жилья. Пристав не поверил собеседнику и решил установить его личность с помощью участкового. Вместе они решили опросить соседей.

«Воспользовавшись паузой, алиментщик вышел во двор. Судебный пристав увидел, как он побежал к хозяйственным постройкам, и направился за беглецом. В постройках нарушителя не оказалось, но к соседскому забору по снегу вели следы», — говорится в сообщении.

В итоге беглеца удалось найти в доме неподалеку. Алиментщика доставили в отделение, допросили и составили в него два административных протокола. Первый — за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, второй — за уклонение от обязательных работ. Эти нарушения стоили алиментщику штрафа и административного ареста.

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