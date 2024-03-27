Нарушения в декларациях нашли у еще одного депутата гордумы Томска

27 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Прокуратура обнаружила нарушения в декларациях депутата думы Томска Дениса Ярмоша, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Вчера в думе получил письмо, которое пришло от прокуратуры о нарушениях в моих декларациях за 2019–2021 годы. Чем грозит? Думаю, все помнят недавние события по Каверзину (депутат Евгений Каверзин — прим. ред.) и Акатаеву (экс-спикер гордумы Чингис Акатаев — прим. ред.)», — написал Ярмош в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в 2021 году его и большую часть депутатов уже проверяли по декларациям за 2019–2020 годы.

«Почему опять (проверили — прим. ред.)? Вопрос, видимо, риторический», — посетовал депутат.

Он добавил, что 5 апреля информацию прокуратуры рассмотрит думская комиссия.

Как сообщалось, в феврале депутат Каверзин сохранил свой мандат. Тогда нарушения в его декларациях нашла обладминистрация, которая обратилась в гордуму с просьбой лишить депутата мандата. Однако, его коллеги не поддержали просьбу властей региона и проголосовали против.

Спустя две недели стало известно, что администрация Томской области нашла нарушения и в декларациях экс-спикера и на тот момент депутата Акатаева и также попросила лишить его мандата. Депутат подчеркивал «Интерфаксу», что не считает претензии обладминистрации обоснованными. Тем не менее, 5 марта до процедуры голосования по вопросу лишения мандата Акатаев заявил о добровольном сложении своих полномочий.

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