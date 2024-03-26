Врачи удалили более 15 камней из желчного пузыря у пациента в Томской области
26 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Область здоровья
В Томской области врачи районной больницы удалили более 15 камней из желчного пузыря у пациента. Особенностью операции стало необычное анатомическое строение желчного пузыря — с перегородкой.
Как сообщает телеграм-канал «Область здоровья», пациент приехал на работу в село Подгорное, где почувствовал себя плохо. Его экстренно госпитализировали в Чаинскую районную больницу.
Операция прошла успешно. Пациент попросил пару камней себе на память.
Фото: «Область здоровья»
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