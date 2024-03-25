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Стала известна повестка мартовского собрания Законодательной думы Томской области

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В четверг, 28 марта, на 29-м собрании регионального парламента депутаты рассмотрят поправки в бюджет Томской области на 2024–2026 годы, изменения в законы о бесплатной юрпомощи, специализированном жилищном фонде. Парламентарии также заслушают доклады Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка в Томской области и обсудят представленный председателем Контрольно-счетной палаты региона отчет о деятельности по итогам 2023 года.

Как сообщается на сайте ЗД ТО, законопроект предлагает увеличить в 2024 году расходы дорожного фонда на 1,86 млрд рублей и на один млрд рублей резерв на меры поддержки участников СВО и их семей, дополнительную господдержку многодетных семей в соответствие с новым указом президента. С учетом предлагаемых поправок доходы бюджета Томской области составят 110 млрд рублей, расходы — 112,9 млрд рублей.

Также предполагается внести изменения в областное законодательство. Поправки в закон о бесплатной юридической помощи позволят компенсировать из областного бюджета нотариусам стоимость удостоверения доверенности на представление интересов получателей бесплатной юридической помощи в судах и организациях.

Поправки в закон о специализированном жилфонде расширят категорию лиц, которые смогут воспользоваться жильем маневренного фонда для временного проживания. Граждане, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате ЧС, например, смогут воспользоваться квартирами маневренного фонда. Сейчас такое жилье по закону предоставляется тем, кто проживает в многоквартирных домах, которые признаны аварийными и подлежат сносу или реконструкции.

Уполномоченный по правам человека Елена Карташова и Уполномоченный по правам ребенка Лариса Лоскутова представят депутатам доклады о результатах своей деятельности по итогам 2023 года. А о работе Контрольно-счетной палаты Томской области в 2023 году расскажет председатель палаты Ирина Жалонкина.

С проектом повестки 29-го собрания Законодательной Думы Томской области седьмого созыва можно ознакомиться по ссылке.

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