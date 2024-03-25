В Томске выбрали подрядчика для ремонта в доходном доме купца Деева

25 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Капитальным ремонтом помещений объекта культурного наследи регионального значения «Доходны дом Ф. Деева» займется ООО «Недвижимость». Соответствующий договор заключен по результатам закупок, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что работы пройдут в помещениях, где располагается областной департамент образования. На них выделено более 16 млн рублей из бюджета региона.

«Обязательным при проведении ремонта в доме-памятнике является получение разрешения от госоргана по охране объектов культурного наследия», — цитирует пресс-служба председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елену Перетягину.

Ранее сообщалось, что разработкой проектно-сметной документации для проведения работ займется организация ООО «СКИТ-93». Документация прошла экспертизу достоверности сметной стоимости работ, государственную историко-культурную экспертизу и была согласована с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия.

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