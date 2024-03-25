У томских пчеловодов есть потенциал удвоить число пчелосемей в регионе — власти

Пчеловоды Томской области могут вдвое увеличить число пчелосемей на своих пасеках, для этого в регионе есть все возможности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замначальника областного департамента по социально-экономическому развитию села Александра Савенко.

«Анализируя нашу область, мне кажется, можно еще столько же пчелосемей держать», — сказал Савенко на форуме пчеловодов региона.

По его словам, за последние годы сообщество пчеловодов Томской области «заметно консолидировалось: проходят встречи, форумы, мастер-классы, а также обсуждаются идеи о запуске промышленных пасек».

Кроме того он отметил, что для пчеловодов Томской области предусмотрены различные меры поддержки, в том числе, у них есть возможность получить до 650 тыс. рублей в администрациях районов на техническое оснащение пасеки.

По данным департамента, в 2023 году количество пчелосемей на пасеках региона незначительно выросло — с 12,6 тыс. до 12,7 тыс. При этом в 2012 году их численность составляла 18,8 тыс.

По итогам прошлого года в Томской области было произведено 314,1 тонны меда, из которых 285,7 тонны произведено в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Объем производства меда на душу населения в в регионе составляет 300 граммов.

Всего в Сибири в 2023 году было произведено 8,2 тыс. тонн меда, доля томского меда составляет 4%. Крупнейшими регионами-производителями меда в СФО являются Алтайский край (55% от всего производства), Кузбасс (10%), Красноярский край (9%).

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