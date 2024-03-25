18+
18+
РЕКЛАМА

У томских пчеловодов есть потенциал удвоить число пчелосемей в регионе — власти

В мире животных, Томские новости, мед пчелы пчеловоды интересные новости Томска пчелосемьи У томских пчеловодов есть потенциал удвоить число пчелосемей в регионе — власти

Пчеловоды Томской области могут вдвое увеличить число пчелосемей на своих пасеках, для этого в регионе есть все возможности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замначальника областного департамента по социально-экономическому развитию села Александра Савенко.

«Анализируя нашу область, мне кажется, можно еще столько же пчелосемей держать», — сказал Савенко на форуме пчеловодов региона.

По его словам, за последние годы сообщество пчеловодов Томской области «заметно консолидировалось: проходят встречи, форумы, мастер-классы, а также обсуждаются идеи о запуске промышленных пасек».

Кроме того он отметил, что для пчеловодов Томской области предусмотрены различные меры поддержки, в том числе, у них есть возможность получить до 650 тыс. рублей в администрациях районов на техническое оснащение пасеки.

По данным департамента, в 2023 году количество пчелосемей на пасеках региона незначительно выросло — с 12,6 тыс. до 12,7 тыс. При этом в 2012 году их численность составляла 18,8 тыс.

По итогам прошлого года в Томской области было произведено 314,1 тонны меда, из которых 285,7 тонны произведено в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Объем производства меда на душу населения в в регионе составляет 300 граммов.

Всего в Сибири в 2023 году было произведено 8,2 тыс. тонн меда, доля томского меда составляет 4%. Крупнейшими регионами-производителями меда в СФО являются Алтайский край (55% от всего производства), Кузбасс (10%), Красноярский край (9%).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Депутаты областного парламента поздравили многодетных томичек с Международным женским днем

4 марта 2024
Томские новости

Томичей приглашают погадать на заборе, поводить козу и сжечь чучело зимы

15 марта 2024
Томские новости

После ремонта Аптекарского моста в Томске может появиться новое место для отдыха

29 февраля 2024
Томские новости

«Ростелеком» поддержал томскую Масленицу

20 марта 2024
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительный забег «Мохнатый кросс»

22 марта 2024
Томские новости

В Томске отметят «Масленицу по-профессорски»

6 марта 2024
Томские новости

В Томске до начала апреля перекроют часть ул. Стрелочной

13 марта 2024
Томские новости

В Томске отремонтируют здание «Государственного банка»

7 марта 2024
Томские новости

В Томске открылось новое креативное пространство для квизов, чаепитий и арт-свиданий

13 марта 2024