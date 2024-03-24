Завтра томичей ждут снег, дождь, ветер и метели

24 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 25 марта, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются небольшой снег, мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололедные явления, порывы ветра 16-21 м/с, метели», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза, томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, а также просят соблюдать меры предосторожности.

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