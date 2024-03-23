Открыт благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле»
Сбер совместно с благотворительным фондом «Российский Красный Крест» открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Кроме того, компания СберМаркет запустила бесплатную доставку в Москве 23 и 24 марта, чтобы поддержать клиентов.
Пресс-служба компании сообщает, что первое пожертвование на счёт было внесено от банка. Перевести средства можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия взиматься не будет.
Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:
Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчётный счёт: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо указать: «Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в „Крокус Сити Холл“».
Также компания СберМаркет на период 23 и 24 марта отменила в Москве комиссию за доставку продуктов из магазинов, чтобы поддержать клиентов, которые предпочитают остаться дома.
В сообщении уточняется, что все, находящиеся в Москве жители страны, готовые стать донорами, могут ознакомиться с рекомендациями и адресами на специальном сайте.
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