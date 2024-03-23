Открыт благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сбер совместно с благотворительным фондом «Российский Красный Крест» открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Кроме того, компания СберМаркет запустила бесплатную доставку в Москве 23 и 24 марта, чтобы поддержать клиентов.

Пресс-служба компании сообщает, что первое пожертвование на счёт было внесено от банка. Перевести средства можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия взиматься не будет.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК

ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001

Расчётный счёт: 40703810100020000067

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

В назначении платежа необходимо указать: «Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в „Крокус Сити Холл“».

Также компания СберМаркет на период 23 и 24 марта отменила в Москве комиссию за доставку продуктов из магазинов, чтобы поддержать клиентов, которые предпочитают остаться дома.

В сообщении уточняется, что все, находящиеся в Москве жители страны, готовые стать донорами, могут ознакомиться с рекомендациями и адресами на специальном сайте.

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