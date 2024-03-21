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Роспотребнадзор признал питьевую воду в одном из томских поселков небезопасной

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Специалисты проверили качество питьевой воды в поселке Малиновка Томского района. Исследование показало, что отобранные в одной из квартир пробы не соответствуют требованиям безопасности, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В адрес ресурсоснабжающей организации было выдано предписание о приостановке подачи воды из обеспечивающей скважины водоснабжения села Малиновка Томского района и проведении дополнительных профилактических санитарно-эпидемиологических мероприятий», — говорится в сообщении.

Также было решено провести внеплановую проверку ресурсоснабжающей организации поселка. Специалисты осмотрели объекты водоснабжения, изучили соответствующие документы компании, отобрали пробы питьевой воды для контрольного лабораторного исследования.

Проверка выявила длящиеся нарушения требований санитарного законодательства. Речь идет об отсутствии производственного контроля качества питьевой воды на всех этапах водоподготовки от источника до потребителя. Также выяснилось, что вода в распределительной сети по ул. Вкозальная, 22 и водонапорной башни ул. Вокзальная 30/1 не соответствует санитарным требованиям по показателю «мутность»

В итоге ресурсоснабжающей организации посёлка Малиновка выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Первые из них — об организации и проведении производственного контроля качества питьевой воды после очистки в распределительной сети — необходимо выполнить уже до 2 апреля 2024 года. Также необходимо приведение качества питьевой воды по мутности в распределительной сети и в водонапорной башне в соответствие с требуемыми показателями.

Если требования предписания не будут выполнены, организацию ждет административная ответственность.

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