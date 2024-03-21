Хроники томского парламента. Первый созыв. 1994-1997 годы Геннадий Сергеенко: «На первом собрании думы за председателя голосовали четыре раза!»

21 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Законодательная Дума Томской области

В этом году Законодательная Дума Томской области отмечает своё 30-летие. Каким было первое собрание парламентариев первого созыва? Депутат Геннадий Сергеенко вспоминает:

— Тогда было всё новое. Депутатов выбирали по одномандатным округам, никаких партийных списков. На трех округах выборы не состоялись, поэтому из 21 избрались сначала только 18 депутатов. Потом прошли довыборы. На первом собрании мы до вечера тайным голосованием выбирали председателя: голосовали четыре раза — голоса делились поровну! Только с четвертого раза, с перевесом в один голос, победил Борис Алексеевич Мальцев. Я тогда, кстати, голосовал за депутата Александра Феденева, потому что Мальцева не знал. Наслышан был о нем как о человеке, который деревню не любит. А Феденева я знал хорошо, он наш, бакчарский. Уже потом мы с Борисом Алексеевичем друзьями стали.

Избранные депутаты были грамотные, сильные управленцы. Первый бюджет принимали полгода: он весь тогда был на пяти листах. И после его принятия мы на каждом заседании изменения вносили.

В первом составе Думы мы были как одна семья. Все понимали, что надо работать вместе, хотя и не знали, как и что будет завтра.



Тридцать лет, как я избрался депутатом впервые, но все равно перед каждым выступлением на площадке думы волнуюсь: нужно четко сказать о позиции, по существу, не отнимать у людей время. Не волнуется только тот, кто ничего не делает…



Фоторепортаж с заседания Законодательной Думы Томской области первого созыва можно посмотреть здесь. А узнать о ней поподробнее — в этих карточках.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».