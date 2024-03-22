Томичей приглашают на благотворительный забег «Мохнатый кросс»

22 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В следующее воскресенье, 31 марта, в Михайловской роще Томска состоится благотворительный забег «Мохнатый кросс», сообщают организаторы.

«Зимние» кроссы проходят по лайт программе: приходим, отмечаемся у регистраторов, разминаемся, бежим, отмечаемся, что закончили трассу, пьем чай и бежим домой. Ничего лишнего. Делаем классные фото, с собаками или без. Отдыхаем, радуемся, пьём чай», — сообщают организаторы добавляя, что бегунам желательно прихватить с собой на мероприятие термокружку.

После прохождения дистанции все участники получат благодарственные письма. Вырученные в ходе мероприятия средства пойдут на помощь подопечным томской зоозащитной организации «Содружество» — кошкам и собакам, пострадавшим при несчастных случаях, от жестокости людей и находящихся в пункте передержки.

Забег пройдет с 11.00 до 13.00. Принять участие в нем могут все желающие — как с собакой, так и без нее. Для этого необходимо до 24 марта зарегистрироваться на сайте furryrace.ru. Стоимость участия: 300 рублей.

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