Томичи могут отдать книги в пользу бездомных котиков

20 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

В конце апреля в Томске пройдет благотворительная книжная гаражка. Все вырученные средства пойдут на помощь подопечным зоозащитной организации «Содружество», сообщают организаторы.

Сейчас волонтеры проводят сбор книг. Горожане могут принести издания в хорошем состоянии для участия в ярмарке. Организаторы принимают: современную литературу, детские книги, фантастику и фэнтези, детективы, классику, иностранную литературу, комиксы. Также можно принести блокноты, скетчбуки, ручки, краски, открытки и закладки.

Книги принимаются по адресам:

магазин «Лавка художника» в ТЦ «Гостиный двор» (пр. Ленина, 1) с 10.00 до 20.00 ежедневно;

благотворительный магазин «Много добра» (ул. Красноармейская, 89а) с 12.00 до 19.00 ежедневно;

на пр. Ленина 166 — по предварительной договоренности в группе гаражки.

Волонтеры рекомендуют упаковывать книги в коробки или плотные пакеты.

О дате и месте проведения гаражной распродажи в пользу животных организаторы скоро сообщат.

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