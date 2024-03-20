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Томичи могут отдать книги в пользу бездомных котиков

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В конце апреля в Томске пройдет благотворительная книжная гаражка. Все вырученные средства пойдут на помощь подопечным зоозащитной организации «Содружество», сообщают организаторы.

Сейчас волонтеры проводят сбор книг. Горожане могут принести издания в хорошем состоянии для участия в ярмарке. Организаторы принимают: современную литературу, детские книги, фантастику и фэнтези, детективы, классику, иностранную литературу, комиксы. Также можно принести блокноты, скетчбуки, ручки, краски, открытки и закладки.

Книги принимаются по адресам:

Волонтеры рекомендуют упаковывать книги в коробки или плотные пакеты.

О дате и месте проведения гаражной распродажи в пользу животных организаторы скоро сообщат.

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