Томичи могут отдать книги в пользу бездомных котиков
В конце апреля в Томске пройдет благотворительная книжная гаражка. Все вырученные средства пойдут на помощь подопечным зоозащитной организации «Содружество», сообщают организаторы.
Сейчас волонтеры проводят сбор книг. Горожане могут принести издания в хорошем состоянии для участия в ярмарке. Организаторы принимают: современную литературу, детские книги, фантастику и фэнтези, детективы, классику, иностранную литературу, комиксы. Также можно принести блокноты, скетчбуки, ручки, краски, открытки и закладки.
Книги принимаются по адресам:
- магазин «Лавка художника» в ТЦ «Гостиный двор» (пр. Ленина, 1) с 10.00 до 20.00 ежедневно;
- благотворительный магазин «Много добра» (ул. Красноармейская, 89а) с 12.00 до 19.00 ежедневно;
- на пр. Ленина 166 — по предварительной договоренности в группе гаражки.
Волонтеры рекомендуют упаковывать книги в коробки или плотные пакеты.
О дате и месте проведения гаражной распродажи в пользу животных организаторы скоро сообщат.
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