Томичи выберут один из трех детских спектаклей, который поставят в ТЮЗе

20 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 23 марта, в томском Театре юного зрителя пройдет театральная лаборатория «три, четыре, пять». Её посетители увидят эскизы трёх детских спектаклей и выберут тот, что впоследствии превратится в полноценную постановку.

Как уточняют организаторы, лаборатория будет работать с 11.00. В течение дня состоятся показы трех спектаклей, рассчитанных на детей от трех до пяти лет. Над эскизами работают три команды, в которые вошли артисты и специалисты постановочной части, в том числе и приглашенные.

Первая постановка от режиссера Ольги Райх носит название «ПАБЛО Дие́го Хосе́ Франси́ско де Па́ула Хуа́н Непомусе́но Мари́я де лос Реме́диос Сиприа́но де ла Санти́сима Тринида́д Ма́ртир Патри́сио Руи́с-и- ПИКАССО». Эскиз вдохновлен книгой «Мальчик, который укусил Пикассо».

«Так возникла идея, что картины можно рисовать, читать, петь и даже танцевать — воспринимать, как умеют только дети, создавая вокруг себя веселье и праздник ярких красок», — говорится в описании.

Над постановкой также работают художник Полина Дамм Ахметова, режиссёр по пластике Екатерина Теплова. За световое оформление отвечает Иван Осипов, за музыкальное — Рудольф Керганд.

Другой эскиз под названием «Маленькие истории о большой дружбе» основан на книге Ирины Гуриной. Он обещает перенести зрителей в мир подушек, одеял и разных увлекательных предметов.

«Этим миром будут управлять актёры и зрители — они возведут лес, устроят грозу и помогут друзьям выбраться из передряг. Маленьких историй у писательницы много, а вот в эскиз попадут самые интересные из них», — описывают эскиз организаторы.

Над постановкой работают режиссёры Ольга Ульяновская и Владимир Хворонов. Оформляют эскиз Иван Машегов (сценография), Денис Долгих (свет), Николай Фоминых (звук).

Третий эскиз расскажет о бродячих артистках цирка, которые остановились на берегу Чудного озера. В этой постановке будет немного слов, но много смысла, который поможет выразить пантомима и клоунада.

Режиссёры эскиза и авторы истории — Владимир Бутаков и Данила Базаров, художник — Матвей Фатеев, световое оформление — Денис Долгих, музыкальное — Артём Никитин.

Лаборатория пройдет в томском Театре юного зрителя по пер. Нахановича, 4. Зрителям необходима сменная обувь.

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