Томичи смогут оформить билеты на поезда, самолеты и автобусы на онлайн-платформе

19 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Авиа, ж/д и автобусные билеты теперь можно купить на туристической платформе МТС Travel. Здесь томичи смогут забронировать отели.

Как сообщает пресс-служба МТС, на платформе доступны билеты на поезда и автобусы по России и в страны СНГ, а также авиабилеты на внутренние и зарубежные рейсы, в том числе на прямые более, чем в 30 стран. Агрегатор предоставляет данные 350 российских и зарубежных авиакомпаний, среди которых «Победа», «Аэрофлот», S7, Turkish Airlines, Pegasus, Emirates, Flydubai и другие.

Чтобы приобрести билет на платформе, достаточно выбрать вид транспорта, пункты отправления и прибытия и даты — система покажет все доступные варианты. Результаты можно отфильтровать по 10 параметрам в зависимости от вида транспорта — выбрать тип вагона для ж/д перевозок, наличие пересадок в случае с авиа и т.д.

Томичи смогут купить билеты и на составные маршруты, например, включающие авиаперелет и поездку на автобусе.

Оплата билетов, в том числе по зарубежным направлениям, доступна картами любых российских банков.

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