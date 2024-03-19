Томские ученые на Большом адронном коллайдере до ноября

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2024 // Фото: news.tpu.ru

Ученые Томского политеха, работающие на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), вернутся в Россию до ноября. Об этом «Томскому Обзору» сообщили в пресс-службе ТПУ.

— В ноябре ЦЕРН прекратит сотрудничество с российскими научными организациями. Планируется, что до ноября наши ученые будут там. Затем они вернутся в Россию и будут задействованы в работе действующих отечественных мегасайенс-проектов, таких как СКИФ, коллаборациях Baikal-GVD и TAIGA», — цитирует пресс-служба проректора по науке и стратегическим проектам Томского политеха Алексея Гоголева.

По его словам, на сегодняшний день в исследованиях на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе принимают участие 8 ученых Томского политеха. Они участвуют в работе нескольких коллабораций: вместе с CMS ученые вуза ведут исследования в рамках проекта BRIL по измерению светимости. В коллаборации LHCb они работают над модернизацией трекового детектора Sci-Fi, проводят анализ распадов прекрасных и очарованных мезонов, ведут поиск экзотических частиц.

В рамках коллаборации NA64 ученые ведут поиски темной материи. Также томские политехники также участвуют в создании новейших методов диагностики и управления пучком протонов коллайдера совместно с отделением по ускорительным технологиям.

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