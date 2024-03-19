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Жители Томской области могут пройти репродуктивный скрининг в рамках диспансеризации

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В этом году жители Томской области смогут пройти детальное обследование репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации. Исследование будет проводиться для людей старше 18 лет.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, диспансеризация у мужчин включает два этапа. Первый — приём врача — уролога или хирурга, прошедших подготовку по вопросам репродуктивного здоровья. На втором этапе мужчины смогут пройти специализированные исследования, сдать анализы на инфекционных возбудителей методом ПЦР и сделать ультразвуковое исследование.

Перечень исследований для женщин в рамках диспансеризации более широкий. Он включает исследование молочных желез, в том числе и при помощи УЗИ, а также лабораторные анализы на инфекционные заболевания, которые могут повлиять на зачатие ребенка.

Пациенток также индивидуально проконсультируют по вопросам репродуктивного здоровья, установкам и мотивации на рождение детей.

Предполагается, что пройти репродуктивный скрининг в Томской области смогут более 98 тыс. человек.

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