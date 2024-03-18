В Томске открылся «Арфовый дом» с лекторием и киноклубом о музыке

18 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую субботу, 16 марта, в Томске открылось новое пространство для всех желающих заниматься музыкой «Арфовый дом». В нем можно будет не только научиться игре на арфе, но посетить различные просветительские мероприятия, посвященные арфовому искусству.

Как сообщила основатель школы Мария Миронова, проект «Арфовый дом» вырос из открывшейся в 2020 году школы арфы M.ArfaMi. Изначально пространство располагалось в небольшом уютном помещении на Комсомольском проспекте, затем переехало в томский Дом искусств. Со временем школа расширилась, от нее стали отделяться самостоятельные проекты и потребность в более просторном помещении вновь возникла:

— Наш «Арфовый дом» — это такое пространство, которое будет вмещать в себя разные мероприятия: лекторий, мастер-классы, киноклуб, а также коллаборации с разными интересными людьми нашего города и не только. В дальнейшем мы хотим приглашать артистов большой величины и других профессионалов из Москвы и Питера. У нас будут проходить выставки и мини-концерты. Но помимо всего этого, конечно же, самое главное у нас — это школа, которая официально существует 3 года. Сейчас мы выходим за рамки наших возможностей. То есть, если раньше мы проводили лекции в арендованных помещениях, то теперь мы всё будем делать в нашем пространстве, — рассказывает основатель «Арфового дома» Мария Миронова.

Основательница «Арфового дома» Мария Миронова Фото: Серафима Кузина

Тематика мероприятий будет в основном касаться музыки, в частности в рамках киноклуба участникам смогут узнать о культовых музыкантах, а на лектории познакомиться с разновидностями арф. Школа арфы M.ArfaMi также будет набирать новых учеников. Как объясняет Мария, ее главная задача, чтобы как можно больше людей узнало об арфовом искусстве:

— Это ниша достаточно новая, поэтому в нашем, таком прекрасном студенческом, культурном и провинциальным городе она не очень знакома, к сожалению. Чтобы это изменить, мы расширяем свои границы, — добавляет арфистка.

Презентация проекта Фото: Серафима Кузина

Сама Мария занимается арфой уже 15 лет, хотя по образованию пианистка. Но именно благодаря учебе, она впервые познакомилась с арфой и сразу влюбилась в это инструмент:

— На последнем курсе я играла в ансамбле ранней музыки «Камерата», там я приобрела свою первую маленькую арфу. Это забавная история, потому что когда мне предложили ее купить, я понятия не имела ничего об этом инструменте. То есть, да, я знала, что есть такой инструмент в филармонии, в оркестрах, но сама никак не соприкасалась раньше с ним. Только когда я его приобрела, утвердилась в том, что я хочу дальше заниматься арфой. Хотя поначалу отношения [с инструментом] были сложные: от раздражения до гнева и неприятия. В итоге сошлись на том, что будем жить и развиваться дальше вместе.

Фото: Серафима Кузина

Сегодня Мария обучает игре на арфе взрослых и детей от 6 лет. На занятиях с учениками она использует качественные леверсные арфы. По ее словам, стоимость таких инструментов начинается от 3 млн рублей. Пока в школе их всего три: две зарубежного производителя Lyon&Healy и одна — российской компании Resonance Harps. В будущем Мария мечтает приобрести еще и педальную арфу, предназначенную для больших концертов:

— Во-первых, педальная арфа намного больше по диапазону: если в леверсной арфе 34 струны, то в педальных — 47. Это, соответственно, расширяет возможность репертуара. Во-вторых, педальная арфа хороша тем, что на ней во время игры не нужно переключать леверсы, которые стоят наверху. То есть, когда играешь на леверсной арфе, ты это делаешь руками. Это немножечко неудобно. А тут — от слова «педаль» — это всё делает нога, — объясняет арфистка.

Леверсы у арфы, которые необходимо переключать во время игры Фото: Серафима Кузина

Кроме того, что Мария проводит занятия в школе арфы, она ежегодно совершенствуется у московских педагогов «Гнесинки». Ее наставником и кураторам арфовой школы является солистка Большого театра Ника Рябчиненко. В день открытия «Арфового дома» она поздравила всех причастных с этим событием и пообещала в будущем приехать в Томск с концертом.

Вечер завершился концертной программой при участии арфистов, вокалистов и гитаристов «Арфового дома». Мария исполнила свою сольную программу, а затем, вместе с учениками из проекта «Арфовые люди» (The People of Harp) — популярные современные композиции.

Фото: Серафима Кузина

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