Томские ученые представили «умные» медицинские технологии в павильоне Сбера на выставке «Россия»

18 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Сбера

Ученые Сибирского государственного медуниверситета рассказали о применении искусственного интеллекта в медицине и представили проект «Ретина» в павильоне Сбера на ВДНХ в ходе «сибирской недели».

Как сообщает пресс-служба Сбера, представители научно-технологического центра «Цифровая медицина и кибефизика» СибГМУ прочитали гостям площадки научно-популярную лекцию. Она проходила в Лектории и была посвящена технологиям искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении. В ходе беседы были рассмотрены особенности применения технологии в медицине, представлены основные векторы развития, а также технологические и этические барьеры.

Кроме того, в рамках технологической части программы в Лектории сотрудники СибГМУ презентовали гостям павильона Сбера свой проект по цифровому скринингу патологии сетчатки с использованием телемедицинской системы «Ретина», который реализуется в рамках программы «Приоритет 2030». Это первое в России решение для выявления поражения сетчатки на основе искусственного интеллекта. Проект представляет собой систему поддержки принятия врачебных решений для офтальмологии, которая обеспечивает сбор данных с фундус-камер, находящихся в медицинских учреждениях. Уникальность идеи заключается в том, что обследование пациента не требует присутствия врача-офтальмолога и может проводиться медсестрой в профилактических кабинетах.

СибГМУ тесно сотрудничает со СберМедИИ, входящей в индустрию здоровья Сбера, в области разработок на основе искусственного интеллекта в медицине.

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. ВДНХ — масштабная проекция всей России. В павильоне Сбера посетителей ожидают: выставка технологий и инноваций банка; насыщенная образовательная программа от Российского общества «Знание» и Сбера; экскурсии; детская зона с аниматорами и мастер-классами; тематические дни.

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