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НИОСТ переименован в «Национальную газовую компанию — Томск»

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ООО «НИОСТ», ранее бывшее R&D-центром СИБУРа, переименовано в ООО «Национальная газовая компания — Томск», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения внесены в реестр 15 марта.

НИОСТ располагается в непосредственной близости от основного актива СИБУРа в Томске — «Томскнефтехима». НИОСТ занимается разработкой и изготовлением опытных партий продуктов нефтехимии, внедрением инновационных технических и технологических решений в производство мономеров, малотоннажной химии, пластических масс, синтетических каучуков.

Кроме того, НИОСТ является первым резидентом Томской ОЭЗ.

В начале этого года у компании сменился собственник, однако данные о новом владельце в ЕГРЮЛ не указаны. Кроме того, в феврале в компании поменялся руководитель — вместо Дмитрия Афанасьева, возглавлявшего ее с апреля 2023 года, гендиректором стал томский химик, профессор Томского политехнического университета Мехман Юсубов.

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