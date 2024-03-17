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Жители домов на трех улицах Томска останутся без воды 18 марта

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Завтра, 18 марта, в Томске во время проведения плановых работ на водопроводных сетях жители ряда домов останутся без воды.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, отключение продлится с 9.30 понедельника, 18 марта, до 7.00 вторника, 19 марта. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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