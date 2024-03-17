Жители домов на трех улицах Томска останутся без воды 18 марта

17 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 18 марта, в Томске во время проведения плановых работ на водопроводных сетях жители ряда домов останутся без воды.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, отключение продлится с 9.30 понедельника, 18 марта, до 7.00 вторника, 19 марта. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ул. Елизаровых, 46, 46/1, 48 стр.5, 48 стр.14, 48/1, 48/2, 48/3, 48/7, 48/9, 48/10, 48а, 50, 52, 53/2, 53а, 54, 56, 59 стр.1, 60 стр.1;

пр. Кирова, 60, 60/7, 60/8;

ул. Шевченко, 60.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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