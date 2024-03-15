18+
18+
РЕКЛАМА

Сменился гендиректор томского ЛПК «Монолит-строй»

Предприятия Томска и области, Томские новости, Латат предприятия интересные новости Томска назначения новые люди бизнес в Томской области Сменился гендиректор томского ЛПК «Монолит-строй»

Новым генеральным директором ООО «Монолит-строй» (заводы МДФ и OSB-плит «Латат» в Томске) стал Андрей Кузнецов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

С апреля 2023 года по настоящее время обязанности гендиректора на предприятии исполнял Владимир Мичурин.

В компании не стали комментировать предыдущее место работы Кузнецова. В ЕГРЮЛ таких данных также нет.

По данным ЕГРЮЛ, Мичурин остается гендиректором томского ООО «Еврохим», занимающегося химическим производством. Компания принадлежит одному из владельцев «Монолит-Строя» Александру Голощапову.

«Монолит-строй» имеет полный цикл производства: заготавливает лес на арендованных участках, производит плиты МДФ и OSB, а также конечную продукцию в виде линейки строительных и отделочных материалов (межкомнатные двери, ламинированное напольное покрытие, декоративные стеновые панели). По данным самой компании, это один из крупнейших производителей МДФ-плит в России.

В настоящее время компания строит завод по производству карбамидоформальдегидного концентрата (химическое сырье для производства древесных плит), ввод запланирован на III квартал 2024 года.

По данным ЕГРЮЛ, 50% долей ООО принадлежит Голощапову, еще 50% — кипрской Entomo Ltd.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Два томских «дома за рубль» нашли потенциальных инвесторов

13 марта 2024
Томские новости

Сибиряки стали больше вкладывать

28 февраля 2024
Томские новости

После ремонта Аптекарского моста в Томске может появиться новое место для отдыха

29 февраля 2024
Томские новости

В Томской области началось строительство первого комплекса по переработке отходов

26 февраля 2024
Томские новости

«Ростелеком» наградил десятитысячного конвергентного абонента

29 февраля 2024
Томские новости

Росатом рассчитывает на запуск I очереди проекта «Прорыв» в ближайшие месяцы — Лихачев

21 февраля 2024
Томские новости

В Томске отремонтируют «Дом Карим-бая»

5 марта 2024
Томские новости

Депутаты областного парламента поздравили многодетных томичек с Международным женским днем

4 марта 2024
Томские новости

В этом году в Томске приведут в порядок 12 общественных пространств

27 февраля 2024