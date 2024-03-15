Сменился гендиректор томского ЛПК «Монолит-строй»

Томский Обзор / Фото: 15 марта 2024 // Фото: vk.com/rabotavlatat

Новым генеральным директором ООО «Монолит-строй» (заводы МДФ и OSB-плит «Латат» в Томске) стал Андрей Кузнецов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

С апреля 2023 года по настоящее время обязанности гендиректора на предприятии исполнял Владимир Мичурин.

В компании не стали комментировать предыдущее место работы Кузнецова. В ЕГРЮЛ таких данных также нет.

По данным ЕГРЮЛ, Мичурин остается гендиректором томского ООО «Еврохим», занимающегося химическим производством. Компания принадлежит одному из владельцев «Монолит-Строя» Александру Голощапову.

«Монолит-строй» имеет полный цикл производства: заготавливает лес на арендованных участках, производит плиты МДФ и OSB, а также конечную продукцию в виде линейки строительных и отделочных материалов (межкомнатные двери, ламинированное напольное покрытие, декоративные стеновые панели). По данным самой компании, это один из крупнейших производителей МДФ-плит в России.

В настоящее время компания строит завод по производству карбамидоформальдегидного концентрата (химическое сырье для производства древесных плит), ввод запланирован на III квартал 2024 года.

По данным ЕГРЮЛ, 50% долей ООО принадлежит Голощапову, еще 50% — кипрской Entomo Ltd.

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