Томичей приглашают погадать на заборе, поводить козу и сжечь чучело зимы

15 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 17 марта, в Первом музее славянской мифологии отметят «Широкую Масленицу». Гостей ждут песни, хороводы, игры, пляски и традиционные угощения.

Как уточняют организаторы, в программе празднования - гадания на заборе, проверка ловкости и «силушки молодецкой», сжигание чучела Зимы. А еще гости поводят Козу и разбудят Медведя.

Гуляния будут проходить при поддержке фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек» и команды театрально-эстрадной студии «Щеглы» (ДНТ «Авангард»).

На улице развернется ярмарка, где гости смогут поесть блины и запить их чаем из русского самовара на дровах. Неподалеку будет подготовлена фотозона для фотосессий в кокошниках ручной работы.

А еще томичи смогут посетить мастер-классы и расписать панно-козочку. Они будут проходить в 12.00 и 13.00 (стоимость билетов 250/300 рублей).

Итогом мероприятия станет торжественное сжигание желаний, которые томичи загадали щуке, нарисованной на заборе музея, и чучела Зимы.

Гуляния пройдут у здания Первого музея славянской мифологии по ул. Загорная, 12.

Масленица пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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