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Экс-замгубернатора Томской области Кнорр стал топ-менеджером «Сибагро»

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Бывший заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, покинувший данный пост в сентябре прошлого года, перешел на работу в группу «Сибагро».

Как агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корпоративное издание холдинга, Кнорр назначен заместителем генерального директора «Сибагро» по растениеводству.

Кнорр родился в 1957 году в Алтайском крае. С 1990 года работал в сфере туризма, сельского хозяйства и аквакультуры, издательской деятельности. В 2000–2003 годах — депутат, зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности и собственности Алтайского краевого Совета народных депутатов. С 2003 по 2011 годы — депутат Госдумы РФ, работал в составе комитета по аграрным вопросам. С сентября 2012 года по сентябрь 2023 года занимал должность замгубернатора Томской области.

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