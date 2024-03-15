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Томичей приглашают на первый спектакль молодежного театра «Антитеория»

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Сегодня, 15 марта, в доме культуры «Томский перекресток» состоится премьера первого спектакля театра рабочей и учащейся молодежи «Антитеория».

Как уточняют организаторы, актеры впервые встретились в томском интернете, а затем решили взаимодействовать в офлайне. Среди участников — инженеры, студенты, врачи, музыканты и дизайнеры. Вместе они представят постановку под название «Трудный возраст», в основу которой легла пьеса британского драматурга Тома Стоппарда.

«Пьеса, которую мы поставили, очень актуальна. Она о том, что будущее уже наступило... Искусственный интеллект, нейросети — это уже реальность. Но кто мы в этом новом чудном мире? А такие понятия, как дружба, взаимовыручка, альтруизм они что в этой новой реальности? Движения души? Эмоциональные порывы, вдохновляющие поэтов? Или цифровое топливо (картинки, строчки, звуки) для нейросети? А Бог? Он есть или уже нет?..», — рассказывает художественный руководитель и режиссер спектакля Павел Каменев.

Показы состоятся в 16.00 и 19.00 по адресу: ул. Баумана, 20. Стоимость билетов: 300 рублей. Все собранные средства пойдут на развитие нового томского молодёжного театра.

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