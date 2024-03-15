Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru

15 марта 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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Премьера 13-серийного драмеди «Всё ОК» (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 20 марта 2024 года, а после сериал выйдет на телеканале СТС. Проект создан «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией», компанией «Продакшн 360» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сможет ли петербургский гид, живущий в мире событий и персонажей из прошлого, справиться с младшими сестрами, оставшимися без мамы? Ироничная история о семье, любви и взрослении в городе, где все вокруг дышит историей, а иногда она даже оживает, пополнит линейку Wink Originals. В сериале снимались Фёдор Федотов («Прелесть», «Серебряные коньки»), Анна Осипова («Фишер», «Неверные»), Алиса Руденко («Ухожу красиво»), Анна Слю («The Тёлки», «Беспринципные»), Алёна Апина, Дава и другие.

По сюжету петербургский гид-переводчик Илья (Фёдор Федотов) привык прятать чувства за цитатами великих и остротами, открывая душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Всё меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придется пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

«Учиться у своих героев — большое актерское счастье. Способность бороться за свою правду, желание быть честным перед самим собой и своей семьей — это про Илью Ревзина, моего героя. Роль гида, человека, который водит экскурсии по Санкт-Петербургу, моему родному и лучшему на Земле городу, стала для меня настоящим подарком. Мы снимали „Всё ОК“ в любви и взаимопонимании, и я уверен, что зрителя обязательно это почувствуют», — сказал исполнитель главной роли Фёдор Федотов.

«Все ОК» — первый проект в жанре семейной комедии от «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, известной такими драматическими хитами как «Балет» (18+), «Псих» (18+), Happy End (18+) и свежей премьерой «Неверные» (18+), который стал победителем фестиваля сериалов Original+.

Создатели называют «Всё ОК» признанием в любви Санкт-Петербургу. Вместе с героями сериала зритель окажется в знаковых местах Северной столицы: Большом Екатерининском дворце, Летнем саду, Российской академии художеств, Михайловском дворце, Доме торгового товарищества «Братьев Елисеевых», Готической капелле, парке Александрия, домах Половцова и Толстовского, а также на Исаакиевской площади, Стрелке Васильевского острова и других исторических локациях. А известные персонажи, события и картины будут оживать в воображении главного героя.

В сериале также снимались Софья Гершевич, Владислав Ценёв, Артур Ваха, Евгения Добровольская, Александр Золотовицкий и другие.

Три первых эпизода «Всё ОК» станут доступны на Wink.ru 20 марта, далее по средам будут выходить по две новые серии.

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