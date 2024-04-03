Томские ученые создали «летающую метеостанцию»

3 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ученые Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН разработали миниатюрные метеокомплексы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Планируется, что станции станут новым эффективным средством исследования метеорологических явлений в атмосфере.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, ученые сконструировали специальные модификации метеостанций с уменьшенным весом и энергопотреблением, разработали новую конструкцию и методики измерений, учитывающие скорость перемещения в воздухе.

«Летающая метеостанция на базе квадрокоптера позволяет получать данные о метеорологических и турбулентных характеристиках пограничного слоя атмосферы. Исследование необходимо для разработки новых, более точных глобальных моделей атмосферы. Эти модели используются при составлении прогнозов погоды и предупреждении опасных метеорологических явлений», — рассказал главный научный сотрудник Владимир Корольков, который руководит разработкой.

«Летающие метеостанции» позволят получать данные, которые ранее были доступны только при использовании дорогостоящей аппаратуры — метеорологических радиолокаторов, лидаров, содаров, одноразовых метеозондов, стационарных высотных метеовышек.

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