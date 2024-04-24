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После вмешательства прокуратуры запустили авиарейс «Томск — Кедровый»

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Вмешательство транспортной прокуратуры привело к запуску рейсов по внутриобластному маршруту «Томск — Кедровый».

Как сообщает пресс-служба ведомства, была проведена проверка исполнения законодательства об организации транспортного обслуживания населения в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях. В её ходе выяснилось, что между Кедровым и Томском отсутствуют маршруты регулярных перевозок общественным транспортом, поэтому преимущественным способом перемещения пассажиров и грузов является воздушное сообщение. Но оно, фактически, не было организовано.

В итоге транспортная прокуратура внесла представление уполномоченному органу исполнительной власти региона, после чего с авиакомпанией ООО «Аэропром» было заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Томской области на выполнение авиапассажирских перевозок. Организовано выполнение рейсов по внутриобластному маршруту «Томск — Кедровый».

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