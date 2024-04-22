Из проекта приказа о границах исторического поселения Томска исключены все объекты культурного наследия

22 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В новой редакции Приказа Минкульта об утверждении исторического поселения «город Томск» внесены существенные изменения, предполагающие исключение из проекта всех 525 объектов культурного наследия.

Как уточняют в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, редактированием документа занималась ведущий советник отдела государственной охраны объектов культурного наследия и градостроительной деятельности Минкульта.

— Впервые о том, что проект приказа возвращен, мы узнали 7 декабря на очередном заседании Федерального научно-методического совета. Нам объясняли, что там были замечания редакционного характера и нас убеждали, что они не касались содержания проекта. Было очень много пунктуации, орфографии. Потом это все затянулось, — рассказала «Томскому Обзору» глава регионального отделения ВООПИиК Мария Бокова. — В январе Минкульт повторно направил проект в Минюст, якобы все ошибки устранили. Но в феврале Минюст снова завернул проект в Минкульт. Мы тогда написали запрос и в апреле получили ответ. Он указал, что после последней поправки проект приказа «претерпел существенные изменения». Нас это очень сильно напрягло.

В итоге проект приказа вновь вернули в Минкульт для устранения замечаний правового и редакционного характера: запятые, скобки, окончания, неправильно поставленные в словах.

— По закону, если документ был возвращен три раза, он подлежит отмене, — объяснила Мария Бокова. — Нам пытались объяснять, что это не так страшно, все быстро, «присвоим новый номер, приказ выйдет», потому что проект границ обсуждался и повторно этой процедуры проводить не нужно. Нам выслали последнюю редакцию документа и попросили очень быстро ознакомиться и устранить недочеты. Основной акцент шел на запятые и орфографию, мы стали проверять, все выделили и в самом конце обратили внимание на то, что ценные и градоформирующие объекты у нас в документе есть, мы знаем их количество, все указано верно, но куда-то потерялись объекты культурного наследия. И когда стали просматривать еще раз все с самого начала — выяснили, что их просто исключили — ни федеральных, ни региональных, ни выявленных.

По словам Боковой, также была существенно сокращена часть, содержащая требования к строительным регламентам, несмотря на то, что проект, на основе которого составлялся приказ, был согласован, поддержан и рекомендован федеральным научно-методическим советом при Минкульте. В частности, изменения коснулись высотных параметров и основных строительных материалов.

— То есть нас вернули в ситуацию 2019 года, когда мы писали о сокращении предмета охраны, высотных параметрах, материалах, были недостаточно описаны принципы и типы исторической застройки Томска. Работа была сведена к нулю действиями уполномоченного лица Министерства культуры, — рассказала Мария Бокова.

Сегодня, 22 апреля, запланировано рабочее совещание в Министерстве культуры, где будут обсуждаться замечания по приказу, подготовленные томским ВООПИиК.

— Если нас не устроит то решение, которое будет принято на этом рабочем совещании, то мы будем обращаться в администрацию президента, — отметила Мария Бокова. — Хочется верить, что до конца апреля в Минкульте эта ситуация разрешится и будет понятно, что нам делать дальше.

Напомним, ранее Министерство культуры РФ своим приказом установило границы исторического поселения в Томске и передало документ в Минюст для государственной регистрации.

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