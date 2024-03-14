Масленичные гуляния пройдут в Европейском квартале Томска

14 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

В воскресенье, 17 марта, пройдут масленичные гуляния, организованные Томским политехническим университетом. Студенты и аспиранты приглашают проводить зиму на площадке перед Международным культурным центром ТПУ.

Как сообщают организаторы, принять участие в праздновании могут все желающие. Гостей ждут масленичные угощения, игры, конкурсы, призы от партнеров и розыгрыш мерча. Участники смогут посмотреть творческие и развлекательные номера от коллективов вуза.

Праздник стартует в 15.00 по адресу: ул. Усова, 13в. Вход свободный.

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