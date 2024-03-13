Два томских «дома за рубль» нашли потенциальных инвесторов

Два исторических дома в Татарской слободе — по ул. Максима Горького, 30 и ул. Татарской, 2 — нашли потенциальных инвесторов в рамках программы «Дом за рубль».

Как сообщает пресс-служба мэрии, оба здания планирует восстановить томская компании ООО «ВК». Дома являются объектами культурного наследия регионального значения. Ранее они неоднократно выставлялись на торги, но интереса у инвесторов-арендаторов не вызывали.

Заявителю будет предложено заключить договор аренды как единственному участнику.

Исторические дома-памятники по ул. Татарской, 2 и М. Горького, 30 стали первыми объектами в Татарской слободе, вошедшими в активную часть реализации проекта «Дом за рубль».

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