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Краеведы и архитекторы из городов Сибири обсудят сохранение исторического наследия на очередном «Лекционе»

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В субботу, 23 марта, в Новосибирске состоится XII «Лекцион», посвященный теме «Сохранение исторического наследия». В нем примут участие реставраторы, краеведы, архитекторы, общественные деятели и представители профильных ведомств из Новосибирска, Иркутска, Барнаула и Томска.

Как сообщают организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте», встреча будет проходить в течение всего дня.

«Материальное наследие Новосибирска характерно в своём многообразии: это дореволюционная каменная и деревянная архитектура, памятники авангарда начала XX века, ампир и модерн, мемориальные и художественные объекты, природное наследие, — отмечают организаторы. — Мы соберёмся для того, чтобы обменяться опытом сохранения наследия с деятелями в этой сфере.

Мероприятие пройдет 23 марта в новосибирском Доме архитекторов на Потанина, 8. Программа лектория будет опубликована позже в группе «ВКонтакте».

Лектории «Лекцикон» — это серия публичных встреч, посвящённых проектам по развитию территорий и общества. Они проводятся с 2017 года. Их цель — общественное обсуждение значимых тем в сфере развития городов, объединения профессионального и междисциплинарного сообщества деятелей проектов в городах Сибири, нетворкинга, создания среды для появления новых проектов.

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