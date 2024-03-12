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«Ростелеком» расширил магистральный канал связи в Томской области

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«Ростелеком» расширил магистральный канал связи для абонентов–физических лиц Томска и области на 25%. Теперь пользователи услуг компании могут одновременно работать в интернете на большей скорости.

Оператор апгрейдил маршрутизаторы широкополосного удаленного доступа в интернет. Это оборудование является ядром сети провайдера и отвечает за предоставление всех цифровых сервисов абонентам. В результате суммарная скорость передачи информации достигла 100 Гбит/сек.

«В связи с массовым строительством современных линий связи в регионе наша абонентская база по технологии пассивных оптических сетей за последние два года увеличилась на 30%. Мы проанализировали трафик в часы пиковой нагрузки и стало понятно, что для существующих темпов клиентского роста и комфортного потребления контента нужна модернизация оборудования, которую мы провели буквально за месяц», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Технология гигабитных пассивных оптических сетей (GPON) — это прямое подключение абонентского терминала к стекловолокну. Такой способ позволяет поддерживать стабильное интернет-соединение на скорости до 500 Мбит/сек, в том числе по Wi-Fi.

«Высокая скорость, низкий пинг, прямое подключение к игровым серверам и мощный роутер — все это особенно важно для геймеров, которые чувствительны к качеству интернета. Именно для них у нас есть линейка тарифных планов, куда также включены преимущества в играх „Мир танков“, „Мир кораблей“, Lineage 2, Blade and Soul, Point Blank, Aion, Warface, ArcheAge и Lost Ark», — подчеркнула заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

Дополнительную информацию о тарифах, которые действуют на территории региона, и услугах можно получить по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте филиала.

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