Экс-главу томского переработчика дикоросов обвиняют в налоговых махинациях

12 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Бывший генеральный директор ООО «Томская производственная компания «Сава» предстанет перед судом по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прокуратуру региона.

«По версии следствия, в период с марта 2018 года по март 2020 года обвиняемая, будучи генеральным директором, включила в налоговые декларации возглавляемой ею производственной компании подложные сведения о приобретении производственного сырья и иных товарно-материальных ценностей у контрагентов, с которыми финансово-хозяйственная деятельность не велась», — говорится в сообщении.

Пресс-служба следственного управления СКР по Томской области сообщает, что действия обвиняемой, как считает следствие, позволили компании уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 108 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

В правоохранительных органах «Интерфаксу» уточнили, что речь идет о Татьяне Кухоренко, которая возглавляла ТПК «Сава» с марта 2018 года по июнь 2021 года.

Группа компаний «Сава» образована в 2000 году, занимается переработкой дикорастущего сырья (ягоды, грибы, кедровые орехи и различные лекарственные травы), производит функциональное питание, соки, нектары, БАДы, варенья, джемы, масла, пасты, соусы и кедровое молочко. Часть продукции компания отправляет на экспорт.

ООО «ТПК «Сава», которое возглавляла Кухоренко, в марте 2023 года инициировало процедуру ликвидации компании. В конце марта ООО «Транспортная компания «Томичка» инициировало банкротство «Савы» из-за долга в 370 тыс. рублей. Позднее к делу о банкротстве присоединилась ФНС из-за задолженности «Савы» по налогам в размере 291,56 млн рублей. В мае компания была признана банкротом.

В ГК «Сава» входит три одноименных ООО — «ТПК «Сава». Два других ООО продолжают свою деятельность.

С 2011 года по 2012 год Кухоренко возглавляла томское ООО «Кахети» (занимается производством вин). В настоящее время она является руководителем ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Заря» (Алтайский край, также входит в ГК «Сава»).

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