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Со вторника в Томске начнут частично перекрывать Северный мост через Томь

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Во вторник, 12 марта, в Томске начнут частично перекрывать Северный мост через Томь для проведения ремонта.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, подготовительные работы стартуют 11 марта. На следующий день подрядчик — ООО «ТНК» — перекроют правую половину моста по направлению к селу Зоркальцево. Движение транспорта будет осуществляться по левой стороне в две полосы — по одной в каждую сторону.

Предполагается, что ремонт сооружения продлится два года. В 2024 работы пройдут на первой половине, в 2025-м подрядчик перейдёт на другую сторону.

За это время на сооружении устранят дефекты на опорах и опорных частях, обновят пролетное строение, мостовое полотно, освещение, барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и судовую сигнализацию. Также в нормативное состояние приведут подходы к мосту общей протяженностью 40 метров.

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