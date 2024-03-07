В Томске нашли вандалов, сломавших вывеску бара Level

7 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

Томские полицейские задержали подозреваемых в повреждении вывески караоке-бара Level на пр. Ленина.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, сообщение об инциденте поступило первого марта. Утром неизвестные повредили вывеску и скрылись. Полицейские вместе со службой безопасности организации изучили записи камер наблюдения, нашли подозреваемых и выяснили, что в момент преступления они находились в состоянии опьянения. Полицейские установили маршрут передвижения злоумышленников и нашли их.

Вандалами оказались двое 18-летних жителей поселка Спутник, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Оба подозреваемых сознались в содеянном.

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