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В Томске нашли вандалов, сломавших вывеску бара Level

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Томские полицейские задержали подозреваемых в повреждении вывески караоке-бара Level на пр. Ленина.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, сообщение об инциденте поступило первого марта. Утром неизвестные повредили вывеску и скрылись. Полицейские вместе со службой безопасности организации изучили записи камер наблюдения, нашли подозреваемых и выяснили, что в момент преступления они находились в состоянии опьянения. Полицейские установили маршрут передвижения злоумышленников и нашли их.

Вандалами оказались двое 18-летних жителей поселка Спутник, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Оба подозреваемых сознались в содеянном.

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