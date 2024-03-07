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«Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения для выборов президента РФ

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«Ростелеком» завершил монтаж камер видеонаблюдения и организовал каналы связи для 286 участковых избирательных участков (УИК), где с 15 по 17 марта пройдут выборы Президента Российской Федерации.

Оператор установил в каждом пункте по две IP-камеры высокого разрешения с широким углом обзора для контроля за голосованием. Трансляция видеоизображения будет передаваться по защищенной сети в центр обработки данных «Ростелекома» и храниться там еще три месяца после завершения выборного процесса.

«По условиям контракта с Минцифры России камеры охватят зоны рабочих мест членов избирательных комиссий, ящики для голосования, места хранения сейф-пакетов, выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. В центре общественного наблюдения (ЦОН) установлена видеостена, куда будет выведено изображение с участков. В дни голосования наши специалисты в круглосуточном режиме будут осуществлять мониторинг работоспособности систем, задействованных в проекте», — сказал технический директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Леонид Шурыгин.

Онлайн-трансляция с УИК пройдет в ЦОН по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 14, каб.105 и на портале «Наш выбор онлайн».

«По служебному подключению видео в прямом эфире будет доступно представителям Центризбиркома России, избирательных комиссий субъектов РФ, территориальных и участковых избирательных комиссий, Минцифры России, членам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченному по правам человека в РФ, уполномоченным по правам человека в субъектах РФ, техническому оператору, а также зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов. Все граждане могут посетить ЦОН при условии подачи заявки в Общественную палату Томской области. Если желающих будет больше, чем количество рабочих мест, то возможность наблюдения устанавливается в порядке очередности подачи заявок», — отметил председатель Избирательной комиссии Томской области Ростислав Радзивил.

«Отмечу, что Томская область вошла в число 29 регионов, где жители смогут сделать свой выбор в любом месте в удобное время онлайн при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Система ДЭГ — полностью российская разработка, реализованная на базе блокчейн-платформы с использованием криптографических алгоритмов», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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