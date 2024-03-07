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В Томске установили новый дорожный знак на ул. Гагарина

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Знак запрета парковки по четным дням в ночное время установили на участке ул. Гагарина в Томске.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, зимой улицу сложно очистить от снега из-за припаркованного транспорта. В то же время в администрацию неоднократно поступали жалобу на некачественную зимнюю уборку.

— Поскольку рядом находится пенсионный фонд и жилые дома, то вдоль обочины оставляют множество автомобилей. Сейчас мы нашли выход — ограничить здесь парковку на небольшое, но регулярное время, тогда «Томск САХ» спокойно сможет проехать и вычистить обочину от снежных масс, — цитирует пресс-служба представителей департамента дорожной деятельности и благоустройства.

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